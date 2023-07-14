В Иркутске вандалы сломали лопасти вертолетов на памятнике Михаилу Милю и Николаю Камову. Фото: социальные сети Сергея Демкова

В Иркутске на памятнике авиаконструкторам Михаилу Милю и Николаю Камову неизвестные повредили лопасти маленьких моделей вертолетов. Фотографиями поделился архитектор, автор проекта Сергей Демков в своих социальных сетях.

-Увы, Иркутск оказался суровей, чем я думал. Детские прототипы вертолетов Ка и Ми на памятнике Николаю Камову и Михаилу Милю лишились двух фрагментов лопастей, - написал он.

Напомним, что памятник авиаконструкторам появился в Иркутске 5 июля, его изготавливали в Улан-Удэ. Он выполнен из бронзы и блоков из полированного гранита.

Ранее сообщалось, что в Иркутске 17 июля состоится презентация вышитой карты Иркутской области. Более 120 человек со всего Приангарья участвовали в создании карты.