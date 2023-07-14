В выходные Госавтоинспекция проведет сплошные проверки в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Госавтоинспекция сообщает об усилении контроля за безопасностью дорожного движения на территории Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- Полицейские 14, 15 и 16 июля проведут сплошные проверки автотранспорта, направленные на выявление водителей, нарушающих правила дорожного движения, - говорят в МВД.

В особенности будут уделять внимание грубым нарушениям. В частности, будут выявлять водителей, которые ездят пьяными за рулем или неправильно перевозят детей.

В ведомстве отметили, что только с начала года на дорогах Иркутской области произошло свыше 1100 ДТП, в которых 136 человек погибли и 1424 получили травмы.