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НовостиОбщество14 июля 2023 9:27

В выходные Госавтоинспекция проведет сплошные проверки в Иркутской области

Также проверки проводятся и 14 июля
Елена СИНИЦА
В выходные Госавтоинспекция проведет сплошные проверки в Иркутской области

В выходные Госавтоинспекция проведет сплошные проверки в Иркутской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Госавтоинспекция сообщает об усилении контроля за безопасностью дорожного движения на территории Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- Полицейские 14, 15 и 16 июля проведут сплошные проверки автотранспорта, направленные на выявление водителей, нарушающих правила дорожного движения, - говорят в МВД.

В особенности будут уделять внимание грубым нарушениям. В частности, будут выявлять водителей, которые ездят пьяными за рулем или неправильно перевозят детей.

В ведомстве отметили, что только с начала года на дорогах Иркутской области произошло свыше 1100 ДТП, в которых 136 человек погибли и 1424 получили травмы.