В Иркутской области приговорили 4 мужчин к сроку из-за мошеннических схем с продажей машин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История мошенничеств с продажей машин-конструкторов под видом легальных завершилась реальным сроком для аферистов из Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по региону.

-По решению суда, четверо человек приговорено к лишению свободы на срок от 3 до 10 лет. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима, - говорят в МВД.

Еще один участник преступной группы умер до оглашения приговора. По данным следствия, пятеро мужчин ввозили на территорию страны машины в разобранном виде как отдельные запасные части. Посое сборки они продавали их с поддельными документами, содержащими недостоверные сведения об их происхождении и техническом состоянии.

Покупателей они находили через сайты бесплатных объявлений. Для того, чтобы придать сделки законный вид, они встречались с покупателями возле зданий регистрационных подразделений ГИБДД.

Известно о 28 пострадавших. В общей сложности они заплатили аферистам более 19 миллионов рублей.