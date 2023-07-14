МЧС заявило о стабильности гидрологической обстановки в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Гидрологическая обстановка в регионе стабильна. Завершаются работы по откачке воды с подтопленных участков местности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

-Пока что остаются подтопленными в населенном пункте Урик Иркутского района две придомовые территории, в садоводствах Ангарска «Расцвет» и «Виктория-3» четыре придомовые территории, - говорят в МЧС.

Сейчас продолжаются работы по освобождению участков от воды. Кроме этого, подвория очищают от нанесенного песка.

В течение сегодняшнего дня северных районах местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы.