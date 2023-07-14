Губернатор Игорь Кобзев прокомментировал изменения в закон “Об охране озера Байкал”

В Госдуме РФ в первом чтении приняты изменения в федеральный закон “Об охране озера Байкал”. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Госдуме РФ в первом чтении приняты изменения в федеральный закон “Об охране озера Байкал”. Поправки будут способствовать развитию населенных пунктов, расположенных в центральной экологической зоне, при этом сохраняя бережное отношение к экологии озера и прилегающих у нему территорий. Губернатор Иркутской Области Игорь Кобзев пояснил, чем будет полезен новый закон.

– Благодаря предложенным поправкам мы сможем вывести качество жизни в территориях на новый уровень и реализовать в центральной экологической зоне давно планируемые проекты – построить в Слюдянском районе селезащитные сооружения для защиты Байкала, коммунальную инфраструктуру, в том числе канализационные очистные сооружения, повысить транспортную доступность для жителей области, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Теперь населенные пункты, находящиеся в границах ЦЭЗ смогут привести в порядок градостроительные документы и внести изменения в существующие границы муниципальных образований, чтобы они соответствовали фактическим. Еще один важный нюанс - поправки в законодательство позволят оформить и взять на обслуживание земли действующих кладбищ, которых в этой зоне 11. Эта процедура даст возможность содержать места захоронений.

Не менее важно, что закон позволит активнее развивать туристическую сферу. По словам главы региона, появляется возможность работать с инвестиционным проектами, рассчитанными на развитие города Байкальска.

– Также закон позволяет в случае чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами, создавать вблизи населенных пунктов противопожарные разрывы, - рассказал губернатор. - Все эти меры направлены на защиту наших жителей. При этом каждый такой случай должен рассматриваться комиссионно. Кроме того, закон обязывает увеличить количество мероприятий по лесовосстановлению.