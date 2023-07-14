Игорь Кобзев поручил усилить контроль строительства социальных объектов в Усолье-Сибирском Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе рабочей поездки в Усолье-Сибирское оценил темпы строительства и ремонта ряда социальных учреждений. По итогам осмотра глава региона поручил администрации города усилить контроль за проводимыми работами. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-В числе объектов, которые посетил губернатор, был физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь будет универсальный зал, раздевалки, административные и вспомогательные помещения, - говорят в правительстве.

Как отметил губернатор региона Игорь Кобзев, он не удовлетворен ходом работ, так как не увидел структурированного графика. По договоренности с подрядчиком, в августе должен быть закрыт контур здания.