Блогер из Читы завела вороненка в качестве домашнего питомца. Фото: ЗРТК

Читинский блогер Юлия Отверченко поделилась со своими подписчиками новостью, что в их семье появился новый член семьи. Правда, крайне необычный - ворон Карл. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

-Вороненок потерянным сидел на парковке, не знал, куда податься. Муж увидел эту картину и сразу понял - надо спасать, - говорит Юлия.

Малыша-вороненка привезли домой, он сидел на коврике, молчал. Прижился он не сразу в своем новом доме. Все-таки он испытывал стресс, даже сбегал к соседям за забор. Все дело в том, что он не единственный питомец в доме, его соседи - две собаки и три кошки.

Но малыш быстро привык к хорошим условиям и обжился в своем новом домике.