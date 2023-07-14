С начала года в Чите зафиксировали свыше тысячи нарушений ПДД Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала года на дорогах Читы зафиксировано более 1000 правонарушений на дорогах. Среди них нередко встречаются и несовершеннолетние. Сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд. В первые же минуты нашлись и нарушители. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

-Так, сотрудники Госавтоинспекции поймали мотоциклиста без прав. В отношении него было составлено постановление по статье об управлении транспортом без прав. Документов на месте не было, был вызван специализированный эвакуатор, - передает РТК.

Позднее отец молодого человека приехал с документами, однако и в этом случае возникли проблемы. Все дело в том, что собственником он не являлся, владелец транспорта по документам - мама байкера.

Как итог, транспорт доставили на штрафстоянку.