31-градусная жара и ветер до 10 м/с ожидаются в Иркутске 15 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

До +31 градуса прогреется воздух в Иркутске 15 июля. Также ожидаются переменная облачность и ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Дождей не ожидается, сообщают в Иркутском УГМС.

- Местами по Приангарью кратковременные дожди, в Братском, Усть-Удинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском районах местами сильные дожди, ливни, в отдельных районах грозы, утром туман, - отмечают синоптики.

В среднем ветер усилится до 13 м/с, однако в западных, северо-западных, центральных, верхнеленских, южных районах местами ожидаются порывы 15-20 м/с. Однако суббота все же будет жаркой. В Приангарье столбик термометра покажет +27…+32 градуса. На севере Катангского района потеплеет до +14…+19.