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НовостиОбщество15 июля 2023 2:11

Губернатор проинспектировал капремонт проспекта Комсомольский в Усолье-Сибирском

В июле здесь было запланировано устройство инженерных коммуникаций
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Губернатор проинспектировал капремонт проспекта Комсомольский в Усолье-Сибирском

Губернатор проинспектировал капремонт проспекта Комсомольский в Усолье-Сибирском

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В пятницу, 14 июля, губернатор Иркутской области работал в Усолье-Сибирском. Первым объектом, который посетил глава региона, стал проспект Комсомольский. В июле здесь было запланировано устройство инженерных коммуникаций, но во время подключения возникли сложности. Игорь Кобзев отметил что коррективы в проект необходимо вносить не во время работ, а заблаговременно - зимой. Об этом он написал в своих соцсетях.

- Попросили подключиться прокуратуру, чтобы со своей стороны коллеги также контролировали ход работ. Проговорили с местной администрацией, если в дальнейшем по этому объекту будут заключаться допсоглашения, расходы на себя берет муниципалитет, - отметил губернатор Приангарья.

Также были раскритикованы работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Их ход Игорь Кобзев назвал хаотичным и бессистемным.