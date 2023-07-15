Губернатор проинспектировал капремонт проспекта Комсомольский в Усолье-Сибирском Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В пятницу, 14 июля, губернатор Иркутской области работал в Усолье-Сибирском. Первым объектом, который посетил глава региона, стал проспект Комсомольский. В июле здесь было запланировано устройство инженерных коммуникаций, но во время подключения возникли сложности. Игорь Кобзев отметил что коррективы в проект необходимо вносить не во время работ, а заблаговременно - зимой. Об этом он написал в своих соцсетях.

- Попросили подключиться прокуратуру, чтобы со своей стороны коллеги также контролировали ход работ. Проговорили с местной администрацией, если в дальнейшем по этому объекту будут заключаться допсоглашения, расходы на себя берет муниципалитет, - отметил губернатор Приангарья.

Также были раскритикованы работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Их ход Игорь Кобзев назвал хаотичным и бессистемным.