Неизвестные повредили прототипы вертолетов на памятнике Милю и Камову в Иркутске. Фото Сергея Демкова.

5 июля на улице Ленина торжественно открыли памятник великими иркутянам - авиаконструкторам Михаилу Милю и Николаю Камову. К сожалению, в монумент привлек внимание не только простых горожан, но и вандалов.

- Извините мэтры вертолетостроения...Увы, Иркутск оказался суровей, чем я думал...Сегодня "детские" прототипы вертолетов Ка и Ми на памятнике Николаю Камову и Михаилу Милю лишились двух фрагментов лопастей, - написал в соцсетях автор проекта Сергей Демков.

Также архитектор отметил, что бронзу толщиной 3 миллиметра сломать случайно практически невозможно.

Напомним, основа памятника выполнена из гранита, а все «воздушные» элементы – из бронзы с патиной. В центре композиции - взлетающий вертолет. Надпись гласит: "Учившим летать металл". Именно такой была мечта сибиряков. Их разработки опередили своё время на десятки лет.