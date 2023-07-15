1,67 млрд рублей передал Минсельхоз Иркутской области аграриям Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Минсельхоз Иркутской области довел до аграриев региона 1,67 млрд рублей из средств федеральной господдержки. 391,2 млн рублей был выделен из бюджета страны, еще 1 277,1 млн рублей - из региональной казны. Всего в 2023 году региональный минсельхоз планирует передать аграриям более 3,6 млрд рублей, сообщают в правительстве Приангарья.

- В этом году министерство сельского хозяйства заключило с сельхозтоваропроизводителями региона более тысячи соглашений. Средства федеральной поддержки направлены на возделывание сельскохозяйственных культур, на поддержку и стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, а также на развитие племенного животноводства, мясного и молочного скотоводства, - отмечают в пресс-службе правительства.

Напомним, в Приангарье не осталось ни одного подтопленного дома или участка. Паводковая обстановка стабилизировалась. Уровни воды в реках ниже критических отметок. Всего этим летом вода пришла в 20 населенных пунктах и 18 садоводств. Подтопило 11 жилых домов, 763 приусадебных и садовых участка. Местные власти продолжают оценивать ущерб, нанесенный стихией. Пострадавшие получат единовременные выплаты.