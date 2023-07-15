Таксист напал на водителя скутера и ранил его в предплечье в Ангарске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ангарске словесная перепалка на парковке гипермаркета обернулась дракой. Около 17:00 13 июля 51-летний водитель скутера начал ругаться с таксистом, после чего распылил газовый баллончик. Тогда автомобилист ответил обидчику ударом по руке, который нанес металлическим предметом в черном чехле.

- В результате случившегося мотоциклист с ранением предплечья доставлен в больницу. Полицейскими проводится всесторонняя проверка по факту произошедшего, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В настоящее время оба участника инцидента установлены и опрошены. Правоохранителям предстоит выяснить, какой предмет таксист использовал в качестве оружия.

Как стало известно КП, пострадавший уверен, что его ранили топором, однако его обидчик утверждает что это баллонный ключ.