Тела трех утонувших людей разыскивают в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В региональном Главке МЧС просят не терять бдительности в эти жаркие дни и не игнорировать знаки и аншлаги, установленные на водоемах.

- Обращаемся ко всем любителям купания. В регионе отмечается резкий рост происшествий на воде. Только за прошедшие сутки спасателями были подняты со дна водоемов двое утонувших, продолжается поиск еще троих, - говорится в сообщении МЧС в соцсетях.

Особенное внимание просят уделить детям и подросткам, которые часто выбирают для отдыха стихийные пляжи. Такие места не оборудованы для купания и заведомо опасны.