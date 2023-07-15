Певец Александр Маршал выступит в Шелехове на День металлурга 15 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, кто станет приглашенной звездой на Дне металлурга в Шелехове. Праздник состоится 15 июля. Свои хиты на главной сцене стадиона «Металлург» исполнит Александр Маршал. Начало концерта в 16:00, однако артист появится в 20:30.

Организаторы предупреждают, что на входе на стадион будет проводиться досмотр. Гостей и жителей города не пустят на огражденную территорию не пустят с велосипедами, электросамокатами, тележками и большими сумками.

Напомним, жару до +32 градусов обещают в Иркутской области 15 и 16 июля. Корреспондент КП-Иркутск решил прокатиться в общественном транспорте и выяснить какая температура держится в салоне.