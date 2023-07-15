Полиция начала проверку из-за повреждения памятника Милю и Камову в Иркутске. Фото: Сергей Демков

В соцсетях появилась информация о вандалах, которые повредили памятник авиаконструкторам Милю и Камову на улице Ленина. Неизвестные сломали бронзовые лопасти миниатюрным прототипам вертолетов Ми и Ка. Полиция Иркутска инициировала проверку.

Сыщики устанавливают возможных свидетелей случившегося, изымают записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, первым о повреждении монумента сообщил автор проекта Сергей Демков. Архитектор поделился фото и отметил, что сломать деталь толщиной 3 миллиметра очень сложно.

ВАЖНО

Гражданам, которым известно что-либо о лицах, повредивших элементы памятника — просьба сообщить об этом по телефону дежурной части отдела полиции №5 Межмуниципального управления МВД России "Иркутское" 21-69-40, 24-24-66 или 02 (102 с мобильного).