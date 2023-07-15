Школы и детские сады начали готовить к новому учебному году в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье стартовала подготовка к новому учебному году. Оценивать уровень готовности школ и детских садов к 1 сентября 2023 года будут с 1 по 18 августа. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Планируется деятельность на год, проводятся ремонтные работы, оснащение необходимым оборудованием, устранение замечаний надзорных органов, если они были получены в ходе плановых проверок в течение учебного года, - рассказали в минобре региона.

Также будут созданы межведомственные муниципальные комиссии, в состав которых войдут представители территориального органа ГИБДД, технические инспекторы труда, представители Иркутской областной организации Общероссийского Профсоюза образования.

Напомним, ранее в Иркутске врачи спасли ухо 11-летней девочки, которое откусила домашняя собака. Несмотря на то, что часть уха перевозилась безо льда, медики смогли пришить его обратно. Лечеине и реабилитация заняли два месяца.