Жителя Братского района осудят за покупку теоретической части экзамена в ГИБДД Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

46-летнего жителя Братского района осудят за покупку экзамена для получения водительских прав. По версии следствия, в селе Кобь мужчина через посредника передал сотрудникам Регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МУ МВД России «Братское 30 000 рублей. За это полицейские должны были принять у него теоретическую часть.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.

Расследование уголовных дел в отношении посредника и получивших взятку правоохранителей продолжается.

Напомним, преступления были выявлены органами собственной безопасности ГУ МВД и сотрудниками ФСБ.