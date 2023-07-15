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НовостиПроисшествия15 июля 2023 6:50

Жителя Братского района осудят за покупку теоретической части экзамена в ГИБДД

Расследование дел против посредника и полицейских продолжается
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Жителя Братского района осудят за покупку теоретической части экзамена в ГИБДД

Жителя Братского района осудят за покупку теоретической части экзамена в ГИБДД

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

46-летнего жителя Братского района осудят за покупку экзамена для получения водительских прав. По версии следствия, в селе Кобь мужчина через посредника передал сотрудникам Регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МУ МВД России «Братское 30 000 рублей. За это полицейские должны были принять у него теоретическую часть.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.

Расследование уголовных дел в отношении посредника и получивших взятку правоохранителей продолжается.

Напомним, преступления были выявлены органами собственной безопасности ГУ МВД и сотрудниками ФСБ.