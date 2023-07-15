Иркутские студенты создали беспилотник для тушения пожаров Фото: Александр ГЛУЗ

Иркутские студенты создали уникальный беспилотник, который позволяет тушить пожары с помощью систем искусственного интеллекта. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Сообщается, что дрон будет следовать по заранее прописанному маршруту. С помощью искусственного интеллекта он сможет отличать костер туристов от очага возгорания. Зафиксировав пожар, устройство отправит информацию в центр мониторинга.

Напомним, 15-17 июля местами по области ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов, предупреждают жителей региона в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. Это значит, что посещать леса в этот период времени будет запрещено.