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НовостиНаука15 июля 2023 7:06

Иркутские студенты создали беспилотник для тушения пожаров

Беспилотник самолетного гибридного типа использует искусственный интеллект
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Иркутские студенты создали беспилотник для тушения пожаров

Иркутские студенты создали беспилотник для тушения пожаров

Фото: Александр ГЛУЗ

Иркутские студенты создали уникальный беспилотник, который позволяет тушить пожары с помощью систем искусственного интеллекта. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Сообщается, что дрон будет следовать по заранее прописанному маршруту. С помощью искусственного интеллекта он сможет отличать костер туристов от очага возгорания. Зафиксировав пожар, устройство отправит информацию в центр мониторинга.

Напомним, 15-17 июля местами по области ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов, предупреждают жителей региона в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. Это значит, что посещать леса в этот период времени будет запрещено.