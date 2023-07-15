В иркутских избирательных округах №4, 12, 22 и 31 идет благоустройство

В Иркутске благоустройство придомовых территорий проходит в избирательных округах №№ 4, 12, 22 и 31. Об этом сообщают в пресс-службе Думы города.

Так, например, вскоре преобразится двора дом № 2 на улице 15-й Советский переулок. Новый резинопол и фигуры устанавливают на большой детской площадке на острове Конный. Сейчас там обновили горки, турники, качели и карусели. На это выделили 6,2 млн рублей. Сдать объект планируют к 1 сентября 2023 года. Также начались работы по строительству многофункциональной площадки на улице Карпинская, 21/1.

На отсутствие уличного освещения жаловались жители улицы Добролюбова. Народные избранники решили и этот вопрос.

Напомним, в Приангарье стартовала подготовка к новому учебному году. Оценивать уровень готовности школ и детских садов к 1 сентября 2023 года будут с 1 по 18 августа. Для этого будут созданы межведомственные муниципальные комиссии, в состав которых войдут представители территориального органа ГИБДД, технические инспекторы труда, представители Иркутской областной организации Общероссийского Профсоюза образования.