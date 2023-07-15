Губернатор поздравил жителей Шелехова и Шелеховского района с праздниками Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил сибиряков с 30-летием Шелеховского района, а также 61-летием его центра - города Шелехова.

Глава Приангарья назвал район одним из самых индустриальных районов региона. Он пожелал местному населению района процветания и развития. Игорь Кобзев поучаствовал в торжественных мероприятиях и побывал на выставке поселений, где ознакомился с творчеством мастеров из Баклашинского, Шаманского, Большелугского, Подкаменского и Олхинского муниципальных образований.

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала, что жертвой телефонных аферистов стала 27-летняя жительница Иркутской области, работающая научным сотрудником. По словам сибирячки, ей позвонил мужчина, который представился специалистом известного банка. Преступник напугал жертву тем, что кто-то завладел ее личным кабинетом и оформил кредит. Но она ему не поверила.