Администрация Иркутска: купание в необорудованных местах опасно для здоровья Фото: Михаил ФРОЛОВ

В связи с жаркими дня в администрации напоминают - купание в необорудованных местах опасно для здоровья.

– Сейчас очень опасное время для купания. На улице жарко, а вода еще не прогрелась, - отметил врач экстренной медицины. - Перепад температур приводит к спазмам мышц, влияет на сосудистую систему. Желание уплыть подальше от берега может привести к гибели как детей, так и взрослых. Тем более, в необорудованных для этого местах.

Напомним, 15-17 июля местами по области ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов, предупреждают жителей региона в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. Это значит, что посещать леса в этот период времени будет запрещено.