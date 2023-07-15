К бетонированию фундамента детского сада приступили в Нижней Лисихе Иркутска Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В микрорайоне Нижняя Лисиха в разгаре строительство детского сада на 150 мест. Так, подрядчик уже приступил к бетонированию фундамента. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

– Рабочие обустраивают плитный фундамент с ростверком – это прочная и устойчивая конструкция, основа всего здания, самый сложный этап, – отмечает заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Евгений Харитонов. - После начнут возводить цоколь и далее еще три этажа самого объекта. По технологии на каждый этаж предусмотрено порядка 20 суток.

Напомним, в Приангарье стартовала подготовка к новому учебному году. Оценивать уровень готовности школ и детских садов к 1 сентября 2023 года будут с 1 по 18 августа. Планируется деятельность на год, проводятся ремонтные работы, оснащение необходимым оборудованием, устранение замечаний надзорных органов, если они были получены в ходе плановых проверок в течение учебного года.