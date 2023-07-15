Ливни, грозы и ветер 15-20 м/с ожидаются в Иркутской области 16 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неутешительный прогноз погоды для жителей Приангарья. Днем 16 июля в западных, северо-западных районах региона местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, северо-западный ветер 15-20 м/с. Об этом предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В воскресенье ожидаются переменная облачность, утром туман, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, днём в западных, северо-западных районах ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, - рассказали в ведомстве.

При этом температура ночью опустится до +13...+18 градусов, в северных и верхнеленских районах до +10. С восходом солнца постепенно воздух прогреется до +29...+34 градусов, при облачной погоде будет прохладнее: +20...+25. Тем временем, жителей столицы региона ожидает 31-градусная жара. Дождя не предвидится. А вот ветер усилится до 5-10 м/с.