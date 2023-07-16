Уборка на улицах Иркутска продолжается и в выходные дни

Задействовано около 200 сотрудников во всех районах города. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Комплексная уборка улиц Иркутска продолжается и в выходные дни. Порядок наводят как вручную, так и с помощью спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– Задействовано порядка 200 сотрудников во всех районах города. Они очищают тротуары, пешеходные переходы, газоны, дорожные лотки, заездные карманы. При необходимости ремонтируют колодцы ливневой канализации. Такие работы за последние сутки выполнены на нескольких улицах. Это Безбокова, 20-й Советский переулок, 5-й Армии, Верхняя Набережная, Дальневосточная и в микрорайоне Юбилейный, - говорится в сообщении ведомства.

Коммунальщики убирают лестницы и тротуары на мостах и путепроводах, вычищают мусор из-под разделительных ограждений. Ночью автомобильные дороги подметают и увлажняют, используя спецтехнику. Сотрудники подрядных организаций поддерживают порядок в общественных местах, парках и скверах: убирают мусор, очищают урны, подметают дорожки, удаляют траву на стыках тротуарных плит, следят за состоянием городских клумб.