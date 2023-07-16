Улан-удэнец перевел мошенникам почти 3 миллиона рублей

Правоохранители напоминают сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Очередной случай мошенничества произошел в Бурятии. На этот раз жертвой мошенников стал житель Улан-Удэ. Он перевел аферистам почти 3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Бурятия.

- Мужчине поступил телефонный звонок от неизвестного. Он представился следователем и сообщил, что работники кредитной организации пытаются похитить деньги с банкового счета мужчины, - говорится в сообщении ведомства.

Чтобы сохранить денежные средства, их необходимо перевести на якобы безопасный расчетный счет. Мужчина так и поступил. В итоге потерял 2,9 миллиона рублей. Правоохранители напоминают сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.