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НовостиОбщество16 июля 2023 5:10

Улан-удэнец перевел мошенникам почти 3 миллиона рублей

Неизвестный убедил мужчину перечислить деньги на «безопасный» счет
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Правоохранители напоминают сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.

Правоохранители напоминают сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Очередной случай мошенничества произошел в Бурятии. На этот раз жертвой мошенников стал житель Улан-Удэ. Он перевел аферистам почти 3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Бурятия.

- Мужчине поступил телефонный звонок от неизвестного. Он представился следователем и сообщил, что работники кредитной организации пытаются похитить деньги с банкового счета мужчины, - говорится в сообщении ведомства.

Чтобы сохранить денежные средства, их необходимо перевести на якобы безопасный расчетный счет. Мужчина так и поступил. В итоге потерял 2,9 миллиона рублей. Правоохранители напоминают сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.