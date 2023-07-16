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НовостиОбщество16 июля 2023 7:01

В Иркутской области заканчивается действие особого противопожарного режима

Составлено 610 протоколов за нарушение требований пожарной безопасности
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
В понедельник, 17 июля, в Иркутской области заканчивается действие особого противопожарного режима.

В понедельник, 17 июля, в Иркутской области заканчивается действие особого противопожарного режима.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 17 июля, в Иркутской области заканчивается действие особого противопожарного режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

- Органом государственного пожарного надзора составлено 610 протоколов за нарушение требований пожарной безопасности, создающих угрозу возникновения пожаров. Общая сумма составила около 4 миллионов рублей, - говорится в сообщении ведомства.

Всего с начала действия противопожарного сезона объявлено 270 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. Органами местного самоуправления за захламление территорий составлено 430 протоколов. Ранее КП-Иркутск сообщала, что в регионе стабилизовалась паводковая обстановка. Как рассказали в МЧС, уровни воды в реках ниже критических отметок.