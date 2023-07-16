В понедельник, 17 июля, в Иркутской области заканчивается действие особого противопожарного режима. Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 17 июля, в Иркутской области заканчивается действие особого противопожарного режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

- Органом государственного пожарного надзора составлено 610 протоколов за нарушение требований пожарной безопасности, создающих угрозу возникновения пожаров. Общая сумма составила около 4 миллионов рублей, - говорится в сообщении ведомства.

Всего с начала действия противопожарного сезона объявлено 270 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. Органами местного самоуправления за захламление территорий составлено 430 протоколов. Ранее КП-Иркутск сообщала, что в регионе стабилизовалась паводковая обстановка. Как рассказали в МЧС, уровни воды в реках ниже критических отметок.