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НовостиОбщество16 июля 2023 7:23

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Нижнеудинском районе 16 июля

Ожидаются сильные дожди и грозы
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Спасатели убедительно просят жителей и гостей региона учитывать неблагоприятный прогноз погоды

Спасатели убедительно просят жителей и гостей региона учитывать неблагоприятный прогноз погоды

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В МЧС предупредили об ухудшении погодных условий в западных районах области.

- 16 июля вечером в горах Нижнеудинского района, 17-18 июля местами по области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град. Порывы северо-западного ветра могут достигать 15-20 м/с, местами до 25 м/с. – говорится в сообщении.

Спасатели убедительно просят жителей и гостей региона учитывать неблагоприятный прогноз погоды, планируя поездки на дальние расстояния и туристические маршруты.