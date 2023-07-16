МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Нижнеудинском районе 16 июля

Спасатели убедительно просят жителей и гостей региона учитывать неблагоприятный прогноз погоды Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В МЧС предупредили об ухудшении погодных условий в западных районах области.

- 16 июля вечером в горах Нижнеудинского района, 17-18 июля местами по области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град. Порывы северо-западного ветра могут достигать 15-20 м/с, местами до 25 м/с. – говорится в сообщении.

Спасатели убедительно просят жителей и гостей региона учитывать неблагоприятный прогноз погоды, планируя поездки на дальние расстояния и туристические маршруты.