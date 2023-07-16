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НовостиОбщество16 июля 2023 7:28

Шестилетний ребенок пострадал в результате ДТП в Эхирит-Булагатском районе

Ребенок отделался ушибами и испугом
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
От серьезных травм маленького пассажира спасло детское удерживающее устройство. Фото: ГУ МВД Иркутской области

От серьезных травм маленького пассажира спасло детское удерживающее устройство. Фото: ГУ МВД Иркутской области

В Эхирит-Булагатском районе в результате ДТП пострадал шестилетний ребенок. Инцидент произошел утром, 16 июля, на 73 километре автодороги «Иркутск-Усть-Ордынский- Жигалово». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области.

- Предварительно установлено, что 35-летняя жительница Шелеховского района, управляя иномаркой «Mitsubishi Delica» не выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустила столкновение с «УАЗ Патриот», - говорится в сообщении.

За рулем отечественного внедорожника находился 46-летний мужчина. От удара он не справился с управлением и съехал с проезжей части. После этого машина опрокинулась. В салоне находился шестилетний ребенок. Он отделался ушибами и испугом. От серьезных травм маленького пассажира спасло детское удерживающее устройство. Водитель от госпитализации отказался. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Инцидентом заинтересовались также и в прокуратуре Иркутской области.