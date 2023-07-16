На 4 млн рублей оштрафовали жителей Приангарья за нарушение противопожарных правил

Составлено 610 протоколов об административных правонарушениях Фото: Иван МАКЕЕВ

Особый противопожарный режим, который ввели в Иркутской области 29 апреля перестанет действовать с 17 июля. Его итогами поделились в региональном ГУ МЧС.

- За нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу возникновения пожаров, органами государственного пожарного надзора составлено 610 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму около 4 миллионов рублей, - говорится в сообщении.

С начала действия пожароопасного сезона объявлено 270 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. Кроме того за захламление территорий органами местного самоуправления составлено 430 протоколов.