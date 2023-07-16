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НовостиОбщество16 июля 2023 8:40

На 4 млн рублей оштрафовали жителей Приангарья за нарушение противопожарных правил

Составлено 610 протоколов об административных правонарушениях
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Составлено 610 протоколов об административных правонарушениях

Составлено 610 протоколов об административных правонарушениях

Фото: Иван МАКЕЕВ

Особый противопожарный режим, который ввели в Иркутской области 29 апреля перестанет действовать с 17 июля. Его итогами поделились в региональном ГУ МЧС.

- За нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу возникновения пожаров, органами государственного пожарного надзора составлено 610 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму около 4 миллионов рублей, - говорится в сообщении.

С начала действия пожароопасного сезона объявлено 270 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. Кроме того за захламление территорий органами местного самоуправления составлено 430 протоколов.