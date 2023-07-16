Часть жителей Октябрьского и Кировского районов в Иркутске остались без света

Специалисты уже ведут работы по определению поврежденных участков. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Без света остались несколько жителей домов в Октябрьском и Кировском районах Иркутска, вечером 16 июля. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

- Под отключение попала часть домов на улицах Богданова, Горького, Декабрьских Событий, Желябова, Иосифа Уткина, Каландаришвили, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Пролетарская, Свердлова, Тимирязева, Фридриха Энгельса, - говорится в сообщении.

Специалисты уже ведут работы по определению поврежденных участков. Также организуются дальнейшие работы по определению места повреждения, раскопке и восстановлению кабельной линии. В устранении неполадок задействовано 13 человек и 6 единиц техники. Ориентировочно свет в домах восстановят к 00:00, 17 июля. В случае, если специалистам удастся выделить поврежденные участки из схемы сети, подача электричества будет восстановлена раньше.