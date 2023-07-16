Власти проверили ход строительства и ремонта спортобъектов в трех поселках Иркутской области

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Министр спорта Иркутской области проверил ход строительства и ремонта спортивных объектов в поселках Балаганск, Новонкутский и Залари. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

- В этом году в Балаганске начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со стадионом. Его планируют возвести за два года. В ФОКе будет универсальная игровая, тренажерный и гимнастический залы, раздевалки и вспомогательные помещения. Планируется, что на стадионе появится искусственное футбольное покрытие с легкоатлетическими дорожками. Подрядчик отстает от графика работ почти на месяц, - говорится в сообщении.

Вместе с тем в поселке Новонукутский идет капремонт сооружений стадиона. Строители уже демонтировали старые трибуны и начали сооружать новые. Планируется, что здесь появится спортивная площадка, в том числе и для городошного спорта. Работы идут по графику. В поселке Залари также планируется завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Его площадь составит более 1500 квадратных метров.