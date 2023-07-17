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НовостиПроисшествия17 июля 2023 1:32

Тело двухлетнего мальчика нашли в реке Анга Качугского района

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Ребенок находился у реки с матерью.

Ребенок находился у реки с матерью.

Фото: СУ СКР по Иркутской области

Обеспокоенные жители обратились 15 июля в полицию с заявлением о пропаже ребенка. Двухлетнего мальчика последний раз видели вблизи реки Анга Качугского района. К сожалению, через некоторое время тело ребенка было обнаружено в воде вниз по течению. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по Иркутской области.

Оказывается, ребенок находился у реки с матерью. Женщина пришла с сыном на рыбалку. Но в какой-то момент она отвлеклась и потеряла малыша из виду. А спустя время обнаружила пропажу ребенка.

- В Качугском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка на водоеме, - говорят сотрудники ведомства. - Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи СК настоятельно рекомендуют взрослым не оставлять детей без присмотра во избежание трагических последствий.