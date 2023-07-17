Кратковременные дожди и грозы накроют Иркутск 17 июля

Небесная канцелярия вновь негодует. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Небесная канцелярия вновь негодует. После двух жарких выходных Иркутск снова накроют осадки. Так, 17 июля синоптики обещают, что в столицу Приангарья придут кратковременный дождь и гроза. Также не обойдется и без ветра. Порывы достигнут 14 метров в секунду.

- А вот на градусниках жители Иркутска увидят до +22…+24, - говорят сотрудники Иркутского Гидрометцентра. – Горожанам еще повезло, ведь по области пройдут сильные и очень сильные дожди, сильные ливни. А порывы северо-западного, юго-западного ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

А на градусниках жители Иркутской области увидят до +21...+26. Но при облачной погоде похолодает до +15...+20. А в северо-восточных районах столбик термометра поднимется до отметок +29...+34.