1 человек погиб, 21 пострадал в авариях в Иркутске и Иркутском районе за неделю Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

За минувшую неделю в Иркутске и Иркутском районе произошло 16 ДТП. Согласно данным статистики, в результате пострадали 14 взрослых и 7 детей. К несчастью, один человек погиб. Информацией об обстановке на дорогах с 10 по 16 июля поделились в пресс-службе Госавтоинспекции областного центра.

- Всего было зафиксировано: 10 столкновений транспортных средств; 3 наезда на пешеходов; 2 наезда на велосипедистов; 1 наезд на препятствие, - уточняют в ведомстве.

Автомобилистов, велосипедистов и пешеходов настоятельно просят в любых условиях оставаться внимательными и строго исполнять правила дорожного движения.

Напомним, ранее в Иркутске сотрудники полиции задержали трех подозреваемых, которые незаконно удерживали мужчину и нанесли ему травмы. О подробностях и причинах криминального инцидента пока не сообщается. Сейчас с подозреваемыми работают сотрудники полиции и других правоохранительных ведомств.