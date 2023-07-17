Житель Нижнеудинского района сел за руль пьяным, чтобы забрать ребенка Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Горе-отец из Нижнеудинского района поехал в Иркутск, чтобы забрать сына, но перед этим выпил спиртного. Любителя пьяной езды не смутило, что ему предстояло преодолеть больше 300 километров.

- В ходе патрулирования федеральной автодороги Р255 «Сибирь» в Куйтунском районе инспекторы дорожно-патрульной службы заметили автомобиль «Лада Гранта», водитель которого совершал опасные маневры, создавая при этом аварийные ситуации, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские остановили машину, а водителя заставили пройти освидетельствование. Поведение мужчины также говорило о том, что тот нетрезв. В результате 42-летнего лихача задержали, составив против него административный протокол за пьянство за рулем. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от полутора до двух лет. Сына мужчина забрать так и не смог – его авто поместили на специализированную автостоянку.