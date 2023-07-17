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НовостиОбщество17 июля 2023 4:01

Житель Нижнеудинского района сел за руль пьяным, чтобы забрать ребенка

Его остановили полицейские
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Житель Нижнеудинского района сел за руль пьяным, чтобы забрать ребенка

Житель Нижнеудинского района сел за руль пьяным, чтобы забрать ребенка

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Горе-отец из Нижнеудинского района поехал в Иркутск, чтобы забрать сына, но перед этим выпил спиртного. Любителя пьяной езды не смутило, что ему предстояло преодолеть больше 300 километров.

- В ходе патрулирования федеральной автодороги Р255 «Сибирь» в Куйтунском районе инспекторы дорожно-патрульной службы заметили автомобиль «Лада Гранта», водитель которого совершал опасные маневры, создавая при этом аварийные ситуации, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские остановили машину, а водителя заставили пройти освидетельствование. Поведение мужчины также говорило о том, что тот нетрезв. В результате 42-летнего лихача задержали, составив против него административный протокол за пьянство за рулем. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от полутора до двух лет. Сына мужчина забрать так и не смог – его авто поместили на специализированную автостоянку.