Тело пропавшего во время рыбалки двухлетнего ребенка нашли в Качугском районе Фото: Олег ЗОЛОТО

Невнимательность взрослых обернулась трагедией на севере Иркутской области. 15 июля женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже двухлетнего ребенка. Она рассказала, что рыбачила на реке Анге, но отвлеклась. В этот момент мальчик исчез. К сожалению, его тело вскоре нашли в воде вниз по течению. Об этом корреспонденту КП-Иркутск сообщают в СУ СКР по Иркутской области.

- В Качугском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка на водоеме, - говорят сотрудники ведомства. - Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи СК настоятельно рекомендуют взрослым не оставлять детей без присмотра во избежание трагических последствий.

Напомним, полиция и прокуратура организовали проверку из-за ролика, разошедшегося в соцсетях Приангарья. Все произошло в селе Онот Черемховского района. На кадрах несовершеннолетнюю девушку бейсбольной битой избивает односельчанка.