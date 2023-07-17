Выставка о писателе Викторе Астафьеве откроется в Иркутском краеведческом музее

Фото Иркутского областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского

Выставка межмузейного проекта «Сибирский литературный треугольник» - «Расскажу о себе сам... В. П. Астафьев» откроется в Иркутском областном краеведческом музее имени Н.Н. Муравьева-Амурского 20 июля. Гостей и жителей столицы Приангарья приглашают увидеть экспозицию в обновленном выставочном пространстве Музейной студии на улице Карла Маркса, 13.

- Посетителям представят военные кадры, редкие семейные фотографии, профессиональные документы и многое другое - рассказали организаторы выставки.

Напомним, в Иркутске запланирован ремонт Дома-музей Волконских. На площадке размещена заявка на разработку проектной документации. Стоимость контракта оценивается в 19,76 миллионов рублей. Предполагается, что подрядчик создаст проект реконструкции подвала, через который посетители смогут попасть в музей.