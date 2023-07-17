Запрет на посещение турмаршрутов в Еланцинском лесничестве снят Фото: Иван МАКЕЕВ

Дождь помог открыть туристические маршруты в Еланцинском лесничестве. Ранее их посещение было под запретом из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщают в соцсетях ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

- Таким образом, по состоянию на полдень 17 июля все маршруты Прибайкальского национального парка открыты, - сообщают специалисты отдела развития познавательного туризма ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

Напомним, прохождение грозового фронта в ночь на 17 июля едва не закончилось трагедией под Ангарском. Там молния ударила прямиком в жилой двухквартирный дом на улице. Произошел пожар. Случившееся попало на видео.