Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2023 5:10

Запрет на посещение турмаршрутов в Еланцинском лесничестве снят

Ранее они были закрыты из-за высокой пожароопасности
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Запрет на посещение турмаршрутов в Еланцинском лесничестве снят

Запрет на посещение турмаршрутов в Еланцинском лесничестве снят

Фото: Иван МАКЕЕВ

Дождь помог открыть туристические маршруты в Еланцинском лесничестве. Ранее их посещение было под запретом из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщают в соцсетях ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

- Таким образом, по состоянию на полдень 17 июля все маршруты Прибайкальского национального парка открыты, - сообщают специалисты отдела развития познавательного туризма ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

Напомним, прохождение грозового фронта в ночь на 17 июля едва не закончилось трагедией под Ангарском. Там молния ударила прямиком в жилой двухквартирный дом на улице. Произошел пожар. Случившееся попало на видео.