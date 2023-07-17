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НовостиОбщество17 июля 2023 7:40

В Иркутской области задержана девушка, которая избила другую похожим на биту предметом

Причина - ревность
Елена СИНИЦА
В Иркутской области задержана девушка, которая избила другую похожим на биту предметом

В Иркутской области задержана девушка, которая избила другую похожим на биту предметом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Черемховском районе полицейские установили всех участников инцидента, в ходе которого нанесены телесные повреждения несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-По имеющейся информации, в сети распространился ролик с конфликтов. Одна из девушек наносила удары другой предметом, похожим на биту или трубу, - говорят в полиции.

По данным полиции, инцидент случился на почве ревности 14 июля вечером вблизи стадиона села Онот.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Фигурантке может грозить наказание за угрозу убийством.