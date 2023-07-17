В Иркутской области закрыли особый противопожарный режим
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Особый противопожарный режим закрыт на всей территории Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своих социальных сетях.
- С начала пожароопасного сезона произошло 315 лесных пожаров на общей площади 8,7 тысячи га. За аналогичный период в прошлом году зафиксировано 713 возгораний в лесах на площади 186 тысяч га. При этом абсолютное большинство пожаров ликвидируется в течение суток, - прокомментировали в ведомстве.
Как отметил осуществляющий полномочия министра лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин, власти не снижают бдительности. Например, в некоторых районах региона в готовности к переброске находятся лесные пожарные.
Помимо этого, усилен и наземный мониторинг.