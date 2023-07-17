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НовостиОбщество17 июля 2023 8:11

В Иркутской области за неделю коронавирусом заразились 53 человека

Это на 20,1% меньше чем неделей ранее
Елена СИНИЦА
В Иркутской области за неделю коронавирусом заразились 53 человека

В Иркутской области за неделю коронавирусом заразились 53 человека

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области зарегистрировано 53 случая COVID-19 за прошедшую неделю, это на 20,1% ниже, чем на предыдущей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-В общем, с начала пандемии подтверждено 374036 случаев COVID-19 среди жителей региона. Выздоровело 369 812 человек, - говорят в ведомстве.

В ведомстве также напомнили, что важно соблюдать правила личной гигиены и вести здоровый образ жизни При ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу.