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НовостиОбщество17 июля 2023 8:20

В Иркутской области завершили реставрацию дачи писателя Валентина Распутина

Реставрацию провели сотрудники областного краеведческого музея
Елена СИНИЦА
В Иркутской области завершили реставрацию дачи писателя Валентина Распутина

В Иркутской области завершили реставрацию дачи писателя Валентина Распутина

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На даче всемирно известного иркутского писателя Валентина Распутина в поселке Порт Байкал завершается создание музейной экспозиции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Реставрацию провели сотрудники областного краеведческого музея при поддержке филиала ООО «Газпром инвест» «Иркутск», - говорят в правительстве.

До того, как стартовали работы, дом находился в аварийном состоянии. Сейчас же проведена полная реставрация, восстановлен интерьер по воспоминаниям родственников писателя.

Посетить дачу Распутина можно во время экскурсии «Порт творчества Байкал» областного краеведческого музея.