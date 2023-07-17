В Иркутской области завершили реставрацию дачи писателя Валентина Распутина Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На даче всемирно известного иркутского писателя Валентина Распутина в поселке Порт Байкал завершается создание музейной экспозиции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Реставрацию провели сотрудники областного краеведческого музея при поддержке филиала ООО «Газпром инвест» «Иркутск», - говорят в правительстве.

До того, как стартовали работы, дом находился в аварийном состоянии. Сейчас же проведена полная реставрация, восстановлен интерьер по воспоминаниям родственников писателя.

Посетить дачу Распутина можно во время экскурсии «Порт творчества Байкал» областного краеведческого музея.