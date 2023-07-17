В выходные дни в Иркутске продолжали ремонт дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске в выходные дни в Иркутске продолжали плановые работы на объектах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Например, на Байкальской улице занимались фрезеровкой и асфальтированием проезжей части, на 3-го Июля готовили основание под укладку покрытия, на Полярной монтировали бордюры и восстанавливали дорожную одежду, - говорят в ведомстве.

Помимо этого, подрядчики асфальтировали улицу Свердлова, а также в Пионерском переулке.

Выравнивающий слой асфальта нанесли на Фаворского и Братской, верхний – на Киевской, говорят в администрации.

На некоторых улицах также проводили ямочный ремонт. В том числе на улицах Иркутской 30-й Дивизии, Подгорная, Грязнова, Рабочего штаба.