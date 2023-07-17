В шести районах Братска продолжают восстанавливать электричество Фото: Алексей БУЛАТОВ

В шести населенных пунктах Братского района продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения, прерванного из-за прохождения грозового фронта в ночь с 16 на 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-В совокупности под отключение попали десять населенных пунктов. К 14:50 понедельника энергоснабжение удалось восстановить в четырех пунктах, - говорят в правительстве.

Теперь специалисты ведут работы в поселках Добчур, Харанжино, Октябрьском, Зарбь, Воробьево, Новодолоново. Сейчас на устранении повреждений задействованы 17 человек и семь единиц техники компаний ОАО «ИЭКС» и АО «БЭСК».