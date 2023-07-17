В Иркутской области на междугородних маршрутах будут работать новые автобусы Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Ключи от новых автобусов, которые начнут работать на самых популярных междугородних маршрутах региона, вручил водителям «Автоколонны 1880» председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев. Это семь автобусов марки «YUTONG» (КНР) 2023 года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-В этих автобусах есть системы климат-контроля, автоматического пожаротушения, видеонаблюдения. Кроме этого, в них есть информационные табло, - говорят в правительстве.

Один большой автобус обошелся в 11,2 млн рублей, а средний - в 9 млн рублей. Новый транспорт выйдет на маршруты «Иркутск – Хужир», «Иркутск – Листвянка» и «Иркутск – Аршан».