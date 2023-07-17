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НовостиОбщество17 июля 2023 10:43

В Иркутской области определена зона памятника природы «Родники ключи»

Всего в регионе охранные зоны определены у 26 памятников
Елена СИНИЦА
В Иркутской области определена зона памятника природы «Родники ключи»

В Иркутской области определена зона памятника природы «Родники ключи»

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Охранную зону памятника природы регионального значения «Родники ключи» определили в Иркутской области. Такой указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев.

-Этот источник признан памятником природы регионального значения в 1981 году. Он имеет огромное значение для природоохранной, научной и рекреационной сфер, - говорят в правительстве.

Известно, что вода источника обладает лечебно-оздоровительными свойствами.

В 2023 году в Иркутской области указом Губернатора определены охранные зоны 26 памятников природы.