В Иркутской области определена зона памятника природы «Родники ключи» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Охранную зону памятника природы регионального значения «Родники ключи» определили в Иркутской области. Такой указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев.

-Этот источник признан памятником природы регионального значения в 1981 году. Он имеет огромное значение для природоохранной, научной и рекреационной сфер, - говорят в правительстве.

Известно, что вода источника обладает лечебно-оздоровительными свойствами.

В 2023 году в Иркутской области указом Губернатора определены охранные зоны 26 памятников природы.