В Усолье-Сибирском 16 июля произошло два ДТП с несовершеннолетними водителями Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усолье-Сибирском за прошедшие выходные произошло два дорожных происшествия с участием несовершеннолетних водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-Утром в воскресенье 17-летний водитель Toyota ехал по территории кладбища и наехал на дерево. Как итог, травмы получили он сам и его пассажиры 36 и 37-летние женщины, а также 9-летняя девочка, - говорят в МВД.

В тот же день на трассе Р-255 «Сибирь»15-летний водитель мотоцикла «Рейсер» ехал в сторону поселка Средний. Из-за небезопасной скорости он столкнулся с Toyota Probox. Мотоциклиста доставили в больницу, водитель авто травм не получил.