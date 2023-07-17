Жительница Иркутска решила вложиться в металл и отдала мошенникам 2 миллиона Фото: Даниил ОПАРИН

Телефонные брокеры похитили более двух миллионов рублей у жительницы Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-В отделение полиции поступило заявление от 64-летней женщине. Она рассказала, что неизвестные похитили крупную сумму денег, - говорят в МВД.

Ей позвонил мужчина, сказав, что он финансовый аналитик. Он пообещал, что обеспечит ей высокий процент от вклада. Лжеброкер предложил вложить денежные средства якобы в металл и серебро.

Женщина ради этого оформила кредиты в трех банках и отдала всю сумму мошеннику. Тот после выключил телефон.

В полиции напомнили, что нельзя называть посторонним свои персональные данные и код подтверждения, который может поступить в смс-сообщении.