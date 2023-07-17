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НовостиОбщество17 июля 2023 12:43

Выставка «Иркутск и Романовы» будет представлена с 20 июля

Посмотреть ее можно будет в Главном здании Иркутского художественного музея
Елена СИНИЦА
Выставка «Иркутск и Романовы» будет представлена с 20 июля. Фото: областной художественный музей

Выставка «Иркутск и Романовы» будет представлена с 20 июля. Фото: областной художественный музей

В 2023 году исполняется 410 лет со дня воцарения династии Романовых на российском престоле. К знаменательной дате Иркутский художественный музей подготовил масштабную выставку из своего собрания, отражающую через произведения искусства историю монаршего семейства. Об этом сообщает пресс-служба иркутского областного художественного музея.

-Выставка начнет принимать посетителей 20 июля в Главном здании Иркутского художественного музея (ул. Ленина, 5), - говорят в музее.

Посетители смогут увидеть произведения живописи, графики, скульптуры: портреты членов императорского семейства, их «наместников», служивших в Иркутске

Выставка «Иркутск и Романовы» будет работать в Главном здании музея (ул. Ленина, 5) до 20 августа